Гол Месси, бисиклета Суареса, 2 удаления за минуту – матч «Барсы» и «Севильи» вместил в себя все
Команда Эрнесто Вальверде уже на второй строчке – впереди только «Реал».
«Барселона» в матче восьмого тура чемпионата Испании разгромила «Валенсию» – 4:0.
Счет в игре на 27-й минуте ударом через себя открыл уругваец Луис Суарес.
Затем преимущество каталонцев упрочил Артуро Видаль.
Еще до перерыва в этом матче все окончательно стало ясно – третий мяч в ворота «Севильи» отправил Усман Дембеле.
Ну а во втором тайме отличился Лионель Месси, забивший свой первый гол в нынешнем сезоне.
В самом конце игры «Барса» неожиданно осталась вдевятером. Сперва за фол последней надежды красную карточку схлопотал Рональд Араухо, а в придачу к молодому защитнику главный арбитр удалил еще и Дембеле.
- «Барселона» набрала 16 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице.
- Лидирует «Реал» – у команды Зинедина Зидана 18 баллов.
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