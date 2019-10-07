«Барселона» в матче восьмого тура чемпионата Испании разгромила «Валенсию» – 4:0.

Счет в игре на 27-й минуте ударом через себя открыл уругваец Луис Суарес.

Затем преимущество каталонцев упрочил Артуро Видаль.

Еще до перерыва в этом матче все окончательно стало ясно – третий мяч в ворота «Севильи» отправил Усман Дембеле.

Ну а во втором тайме отличился Лионель Месси, забивший свой первый гол в нынешнем сезоне.

В самом конце игры «Барса» неожиданно осталась вдевятером. Сперва за фол последней надежды красную карточку схлопотал Рональд Араухо, а в придачу к молодому защитнику главный арбитр удалил еще и Дембеле.

«Барселона» набрала 16 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице.

Лидирует «Реал» – у команды Зинедина Зидана 18 баллов.

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