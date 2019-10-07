«Барселона» без особенных проблем обыграла «Севилью». Андалусийцы насели на ворота Тер Штегена на старте матча, но в середине первого тайма пропустили три мяча за восемь минут и по сути закончили игру.

Это был идеальный вечер для первого гола Месси в сезоне-2019/20. Он трижды прицеливался со штрафного, но на 78-й минуте отлично перекинул стенку в точку, до которой не допрыгнул Томаш Вацлик.

Еще при счете 3:0 на поле вышел Рональд Араухо, 20-летний уругвайский центрбек. Его подписали прошлым летом из «Бостон Ривера» за 1,7 миллиона евро (сумма с бонусами может вырасти до 3,5 млн), выдали пятилетний контракт и отправили в «Барселону Б» за прогрессом и постоянной практикой.

За год Араухо дослужился до статуса третьего капитана каталонского резерва и даже забил 3 мяча в 22 встречах Сегунды Б (испанской ПФЛ).

Рональда поставили в пару с Жераром Пике, чтобы не было так страшно. Плюс 3:0 с плевком Месси быстро превратились в 4:0, так что бояться было абсолютно нечего. Но на 87-й минуте проникающая передача нашла ногу Чичарито, Пике распластался в ненужном подкате в центре поля, и Араухо побежал вместе с Эрнандесом. Бедному уругвайцу ничего не оставалось, как завалить Хавьера перед штрафной и увидеть перед собой красную карточку.

Для молодого защитника это был дебют за главную команду. В первой игре он провел всего 14 минут – столько прошло с момента замены до прямого удаления. За Араухо заступились партнеры – вместе с ним красную схватил Усман Дембеле за споры с арбитром, желтую Матео Лаос влупил Серхио Бускетсу. Все три карточки главный судья показал за одну минуту.

«Барселона» спокойно довела матч с «Севильей» до победы и даже не пропустила – форвард Хордан ужасно пробил со стандарта, который назначили после удаления Араухо.

Зато у каталонцев возникнут проблемы с центром обороны в следующем туре чемпионата Испании против «Эйбара». Загибайте пальцы – Самуэль Умтити травмирован и пропустит еще две-три недели, Пике получил лишнюю желтую и не сыграет из-за дисквалификации, Тодибо сломали с «Севильей» и как раз вместо него вышел Араухо, который также забанен из-за удаления на «Камп Ноу».

Рональд Араухо, Эрнесто Вальверде («Барселона» – «Севилья»)Getty Images

Получается, у каталонцев остался лишь один доступный центрбек – Клеман Лангле, и Вальверде нужно молиться, чтобы француз не получил повреждение в сборной.

У Араухо этот сезон – определяющий. В следующем году ему стукнет 21, и в этом возрасте пора уже выбирать команду посерьезнее, чем дубль «блауграны». Офису «Барселоны» нужно будет определяться, оставлять молодого защитника для дальнейшего развития или сплавлять в аренду для будущих возможных шансов. 14 минут с «Севильей» – слишком мало для оценки его перспектив.

«Барселона» – «Севилья» – 4:0

Гол Месси, бисиклета Суареса, 2 удаления за минуту – матч «Барсы» и «Севильи» вместил в себя все

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