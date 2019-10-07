В воскресенье «Барса» без проблем разобралась с «Севильей» – каталонцы победили со счетом 4:0. Матч для хозяев подпортило двойное удаление на последних минутах, и если с красной для Рональда Араухо все понятно, то по эпизоду с Дембеле есть вопросы. Даже коуч команды Эрнесто Вальверде не знает, в чем причина изгнания француза.

Усман подлетел к рефери, помахал перед ним руками и что-то сказал. Судья не стал церемониться и впаял игроку желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

После игры у Вальверде спросили о странноватом эпизоде. Специалист отметил, что Дембеле не слишком силен в испанском (француз выступает за «сине-гранатовых» уже два года), поэтому ему трудно даже предположить, что же такого игрок мог высказать рефу.

«Это загадка. Из него не вытянешь ни фразы на испанском языке. Это совершенно точно было что-то короткое», – поделился догадкой Эрнесто.

«Барселона» набрала 16 очков и вышла на чистое второе место.

Лидирует «Реал», у команды на два балла больше.

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