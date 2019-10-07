Мадридский «Атлетико» сыграл вничью против «Реала» из Вальядолида. Игра закончилось без голов, хотя в одном из эпизодов «индейцы» претендовали на пенальти.

Коуч команды Диего Симеоне затронул этот момент на пресс-конференции, но скандалить не стал – аргентинец доверяет VAR.

«Лемар хотел коснуться мяча, а соперник выставил перед ним ногу, но правда в том, что я не слишком хорошо разглядел эпизод. У меня нет сомнений в том, что VAR – это помощь. Очевидно, иногда технология играет в твою пользу, а иногда – против тебя, но до ее появления на определенных стадионах тебе бы не поставили пенальти. Теперь, с появлением VAR, у нас есть возможность фиксировать все нарушения в штрафной», – цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» идет на третьей строчке, у команды 15 очков.

Вторая – «Барса», у нее на балл больше. На первом месте «Реал» с трехочковым отрывом от соседей.

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