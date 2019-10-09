Защитник «Барселоны» Жерар Пике иронично ответил на вопрос, надевал ли он когда-нибудь футболку мадридского «Реала».

«Нет, никогда. Иногда мы менялись футболками с некоторыми игроками «Реала», но я никогда их не носил. Из-за аллергии и всего такого», – цитирует 32-летнего Пике El Mundo, ссылаясь на эфир телепрограммы El Hormiguero.

Пике выступает за «Барсу» с 2008 года и выиграл с командой 29 титулов.

В составе сборной Испании Жерар стал чемпионом мира и Европы.

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