Инвестиционная группа под руководством защитника «Барселоны» Жерара Пике планировала приобрести «Ноттс Каунти».

Старейший профессиональный клуб мира потерял статус в мае 2019 года, и каталонец планировал вернуть команде былое величие. По замыслу Пике, в команду отправлялись бы за суровым игровым опытом футболисты старших команд «Ла Масии», футбольной академии «Барселоны».

Клуб находился в бедственном положении и мог быть ликвидирован. Компания «Космос», принадлежащая Пике, не успела в срок подготовить все бумаги и убедиться, что на нее не упадет бремя гигантских долгов клуба, поэтому в итоге «Каунти» достался братьям Ридтц из Дании. Экс-владелец был вынужден принять предложение скандинавов – промедление стоило бы клубу тяжких последствий вплоть до ликвидации, сообщает The Athletic .

В начале карьеры Пике поиграл за «МЮ».

«Барса» идет на втором месте Ла Лиги.

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