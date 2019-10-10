Николь Нойманн – 38-летняя модель из Буэнос-Айреса. Очередному витку ее популярности поспособствовал Лионель Месси, причем совершенно странным образом.

В апреле в интернете появилось интервью 13-летнего Лео, которое он давал, выступая за «Олд Бойз» и еще не думая о «Ла Масии». Подростку предложили что-то вроде анкеты, и он назвал Нойманн в качестве любимой модели.

Сейчас у Николь двое детей и успешная карьера за плечами – она попала в модельный бизнес в 12 лет, и журналисты за это прозвали ее Лолитой. Нойманн снималась в рекламе, работала на телевидении, сыграла в четырех фильмах и одном спектакле. Итак, ты готов увидеть женщину, по которой вздыхал Месси в 13 лет?

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