Бывший бразильский футболист Роберто Карлос рассказал, как проводил свободное время, выступая за мадридский «Реал».

«Когда я вспоминаю те годы, то думаю: как нам удавалось все это делать? Это же безумие! После каждого матча нас ждали частные самолеты. Мы встречались в закрытом терминале мадридского аэропорта, а потом Бекхэм летел в одну сторону, Фигу и Зидан в другую, мы с Роналдо – еще куда-то. И всегда надо было тренироваться уже через день!

Роналдо я впервые встретил в 1993 году, и с тех пор мы всегда жили в одной комнате. Я спал с ним чаще, чем с женой», – цитирует 46-летнего Карлоса AS.

Роберто выступал за «Реал» с 1996 года по 2007-й, Роналдо играл в Мадриде с 2002-го по 2007-й.

В конце карьеры Карлос играл за махачкалинский «Анжи».

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