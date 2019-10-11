Диетолог «Барселоны» Мария Диана Лизаррага рассказала, как изменение питания футболистов может повлиять на уменьшение количества травм.

«Игрок может потерять оптимальное состояние и легко получить травму. Наша цель – построить рацион так, чтобы постоянное улучшение физической формы не заканчивалось травмой. Футболисты осознают, что некоторые бульоны, молочные коктейли и желе могут им помочь. Важно, чтобы они воспринимали это как постоянную работу, которая поможет не травмироваться.

В какой-то момент карьеры рацион изменили и для Месси, чтобы уменьшить количество травм. И игроки с серьезными или длительными травмами стали спрашивать, есть ли продукты, которые могут им помочь. В случае с Месси и остальными мы проводим постоянное изучение и узнаем некоторые вещи. Например, что куркума имеет противовоспалительное свойство, а некоторые бульоны могут помочь при травме. То, что футболисты получают образование в области питания, очень важно», – цитирует диетолога AS.

Месси полностью менял рацион в 2013 году – игрока часто тошнило.

«Барса» после восьми туров идет на втором месте, уступая мадридскому «Реалу» два очка. Месси пропустил стартовые туры из-за травмы.

В 2013 году Месси полностью поменял рацион и исключил говядину, свинину, пасту и газировку

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