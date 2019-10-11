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Диетолог «Барсы»: «В какой-то момент Месси сменили рацион, чтобы уменьшить количество травм»
Кажется, помогло не очень.
Диетолог «Барселоны» Мария Диана Лизаррага рассказала, как изменение питания футболистов может повлиять на уменьшение количества травм.
«Игрок может потерять оптимальное состояние и легко получить травму. Наша цель – построить рацион так, чтобы постоянное улучшение физической формы не заканчивалось травмой. Футболисты осознают, что некоторые бульоны, молочные коктейли и желе могут им помочь. Важно, чтобы они воспринимали это как постоянную работу, которая поможет не травмироваться.
В какой-то момент карьеры рацион изменили и для Месси, чтобы уменьшить количество травм. И игроки с серьезными или длительными травмами стали спрашивать, есть ли продукты, которые могут им помочь. В случае с Месси и остальными мы проводим постоянное изучение и узнаем некоторые вещи. Например, что куркума имеет противовоспалительное свойство, а некоторые бульоны могут помочь при травме. То, что футболисты получают образование в области питания, очень важно», – цитирует диетолога AS.
- Месси полностью менял рацион в 2013 году – игрока часто тошнило.
- «Барса» после восьми туров идет на втором месте, уступая мадридскому «Реалу» два очка. Месси пропустил стартовые туры из-за травмы.
В 2013 году Месси полностью поменял рацион и исключил говядину, свинину, пасту и газировку