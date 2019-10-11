Полузащитник «Реала» Марко Асенсио уже год в отношениях с девушкой, которую зовут Сандра Гораль. Хотя мало кто знает, что это ее псевдоним, а настоящее имя – Сандра Гарсия Альварес.

По информации испанских медиа, футболист и прекрасная леди познакомились еще в 2018-м, хотя на тот момент у Сандры был молодой человек. И похоже, что у возлюбленных все серьезно – Марко уже знаком с семьей Гораль, а это в ситуации с девушкой, не страдающей от недостатка ухажеров, большой знак.

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