Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал слухи о том, что он испытывает проблемы с психологическим здоровьем.

«Я знаю, что такое быть элитным футболистом. Я абсолютно счастлив, у меня нет никаких тревожных мыслей. СМИ должны чувствовать ответственность и не публиковать ложь и ерунду. В конце концов, есть реальные люди, которые страдают от подобных проблем. Я думаю, писать такое – это неуважительно и по отношению к этим людям, и ко мне.

Я счастлив и усердно тренируюсь, чтобы доставить радость фанатам «Реала». Люди, которые приходят на «Сантьяго Бернабеу», всегда требовательны, и мы знаем это. Мы сделаем все, что они нам аплодировали», – цитирует Куртуа Marca.

Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» в августе прошлого года. «Галактикос» заплатили за трансфер бельгийца 35 млн евро.

В чемпионате Испании-2019/20 Куртуа провел 6 матчей и пропустил 6 мячей.

Куртуа снова устроил клоунаду и был заменен. Кажется, Зидан окончательно разочаровался в Тибо

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