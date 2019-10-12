Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгвасил не хотел бы видеть в команде нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси не отвечает тем ценностям, которым мы следуем в «Реал Сосьедад». Но он выдающийся игрок и способен на выдающиеся вещи.

С другой стороны, у больших игроков нет таких качеств, как скромность и естественность. Работа с Месси принесла бы мне много головной боли, пусть я бы и чаще выигрывал», – приводит слова Альгвасила Marca.

В настоящий момент «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, «Реал Сосьедад» – пятое.

Месси провел три матча в чемпионате Испании-2019/20, на счету Лео один гол и один ассист.

Бельгийские ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду

Качай приложение Eurosport для iOS или Android