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Тренер «Реал Сосьедад»: «Не хотел бы тренировать Месси. Большие игроки лишены скромности»
Кажется, Иманол Альгвасил – единственный коуч, который не хотел бы поработать с Лео.
Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгвасил не хотел бы видеть в команде нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Месси не отвечает тем ценностям, которым мы следуем в «Реал Сосьедад». Но он выдающийся игрок и способен на выдающиеся вещи.
С другой стороны, у больших игроков нет таких качеств, как скромность и естественность. Работа с Месси принесла бы мне много головной боли, пусть я бы и чаще выигрывал», – приводит слова Альгвасила Marca.
- В настоящий момент «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, «Реал Сосьедад» – пятое.
- Месси провел три матча в чемпионате Испании-2019/20, на счету Лео один гол и один ассист.
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