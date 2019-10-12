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Cadena Ser: «Барса» работает над 10-летним контрактом для Месси

Cadena Ser: «Барса» работает над 10-летним контрактом для Месси
Eurosport

42 мин. назад

Лео по-настоящему станет брендом клуба.

«Барселона» планирует предложить рекордный контракт капитану команды Лионелю Месси.

По информации Cadena Ser, руководство клуба работает над десятилетним соглашением для 32-летнего аргентинца, который будет выходить за рамки игр в футбол. Если Месси примет предложение, его бренд будет связан с клубом даже после завершения игровой карьеры.

  • Действующий контракт Месси с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.
  • Лео выступает за «сине-гранатовых» с 2005 года.

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