Французские игроки «Барселоны» Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Клеман Лангле, Жан-Клер Тодибо и Самуэль Умтити поучаствовали в шоу «Most Likely To», которое выходит на YouTube-канале каталонского клуба.

Отвечая на вопрос «Кто может забыть паспорт перед поездкой в аэропорт?» все футболисты, кроме Дембеле, написали на листочках имя Усмана. Сам же бывший вингер «Боруссии» посчитал, что на такое способен не он, а Гризманн.

Затем каталонцам задали вопрос «Кто может забыть, где он припарковался?» И на этот раз все игроки, кроме Дембеле, написали на листочках его имя, а сам Усман продемонстрировал на камеру имя Умтити.

Дембеле стал игроком «Барселоны» в 2017 году. «Блауграна» заплатила за трансфер француза 125 млн евро.

«Сине-гранатовые» занимают вторую строчку в чемпионате Испании с 16 очками. Лидирует «Реал» – у команды Зинедина Зидана 18 баллов.

Усман Дембеле опоздал на собрание перед матчем ЛЧ с «Интером». Партнеров по «Барсе» это уже достало

Качай приложение Eurosport для iOS или Android