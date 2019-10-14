«Барселона» призвала освободить лидеров движения за независимость Каталонии

«Барселона» выпустила заявление, в котором призывает испанские власти отпустить из-под стражи борцов за независимость Каталонии.

14 октября верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров движения за отделение Каталонии к тюремным срокам от 9 до 13 лет за организацию референдума о независимости региона в 2017 году. По мнению клуба, тюрьма – не выход.

«Подобно тому, как предварительное заключение не помогло разрешить конфликт, то же случится и с приговором, вынесенным сегодня, потому что тюрьма не является решением. Разрешение конфликта, который переживает Каталония, возможно исключительно вследствие политического диалога.

Поэтому сейчас, как никогда ранее, клуб просит всех причастных политиков руководить процессом диалога для разрешения этого конфликта. Переговоры должны привести к освобождению осужденных гражданских и политических лидеров. Клуб также выражает поддержку и солидарность семьям тех, кто лишен свободы», – говорится в официальном заявлении каталонцев.

В разгар разговоров об отделении Каталонии ходили слухи о том, что «Барселона» может выйти из Ла Лиги и присоединиться к одному из других топ-чемпионатов Европы.

«Сине-гранатовые» идут на второй строчке чемпионата. Первый – «Реал».

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