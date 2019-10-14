«Барселона» составила список кандидатов на замену Луису Суаресу. Форма нападающего постепенно идет на спад, и это неудивительно – через пару месяцев уругвайцу стукнет 33.

В основном вишлисте каталонцев четыре футболиста: Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Харри Кейн из «Тоттенхэма», Маркус Рэшфорд из «МЮ» и Лаутаро Мартинес из «Интера». Ранее «сине-гранатовые» также рассматривали кандидатуру Роберто Фирмино из «Ливерпуля», но посчитали, что не имеет смысла подписывать футболиста, который лишь на несколько лет моложе Суареса, сообщает Mundo Deportivo.

Больше всего в Каталонии хотят подписать Мбаппе, но боссы клуба понимают, что им придется сильно раскошелиться.

Запасной вариант «Барсы» – юный игрок ПСВ Дониэлл Мален. 20-летний юнец забил 9 мячей в десяти матчах Эредивизи и заслужил вызов в сборную Нидерландов.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года после перехода из «Ливерпуля».

Луис – победитель ЛЧ-2014/15.

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