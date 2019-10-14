Other Agency

Ракитич добирался домой пешком из аэропорта из-за протестов в Каталонии

Ракитич добирался домой пешком из аэропорта из-за протестов в Каталонии
Eurosport

39 мин. назад

Иван не стал жаловаться, а просто взял чемодан и побрел домой.

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вернулся в Каталонию после выступлений за сборную Хорватии и был вынужден добираться до города пешком.

В данный момент в Каталонии проходят протесты в связи с судебными процессами над политзаключенными, которые выступали за независимость сообщества. Из-за протестов автомобильное движение в ряде районов было парализовано.

  • На счету Ракитича четыре матча в чемпионате Испании-2019/20, в которых хорват не отметился результативными действиями.
  • «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставание от «Реала» – два очка.

Тренер «Реал Сосьедад»: «Не хотел бы тренировать Месси. Большие игроки лишены скромности»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте