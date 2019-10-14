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Ракитич добирался домой пешком из аэропорта из-за протестов в Каталонии
Иван не стал жаловаться, а просто взял чемодан и побрел домой.
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вернулся в Каталонию после выступлений за сборную Хорватии и был вынужден добираться до города пешком.
В данный момент в Каталонии проходят протесты в связи с судебными процессами над политзаключенными, которые выступали за независимость сообщества. Из-за протестов автомобильное движение в ряде районов было парализовано.
- На счету Ракитича четыре матча в чемпионате Испании-2019/20, в которых хорват не отметился результативными действиями.
- «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставание от «Реала» – два очка.
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