«Барселона» U12 отказалась представлять Испанию на турнире Danone Nations Cup из-за нежелания надевать футболки с испанской символикой.

Команда выступила в квалификации, так как на этой стадии разрешено играть в клубных цветах. Но на финальный турнир, который по иронии судьбы прошел как раз в Каталонии, «сине-гранатовые» не приехали.

«Игроки должны были надеть испанские футболки, а руководители клуба решили, что «Барселона» не будет выступать не в клубной форме. Они были непреклонны», – цитирует ведущего радиостанции Cadena SER Catalunya AS.

Danone Nations Cup – один из крупнейших футбольных турниров для детей.

Накануне испанский суд приговорил организаторов референдума 2017 года о независимости Каталонии к срокам от 9 до 13 лет.

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