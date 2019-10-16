Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир в Европе в сезоне-2018/19.

Это уже шестая «Бутса», которую вручили Лео – никто не завоевывал эту награду чаще. При этом Месси взял трофей третий раз подряд. Церемония вручения состоялась в Antiga Fàbrica Estrella Damm в Барселоне.

Ранее он также получал награду в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018.

В прошлом сезоне Месси забил 36 мячей.

Второе место заняли Килиан Мбаппе (33 гола) и Фабио Квальярелла (26).

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