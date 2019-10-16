Руководство Примеры предложило мадридскому «Реалу» и «Барселоне» поменяться кругами в чемпионате и провести ближайшее Класико в столице. Это произошло на фоне беспорядков в Каталонии, которые случились из-за приговора организаторам референдума о независимости автономии от Испании.

Боссы Ла Лиги направили запрос в футбольную федерацию страны. Однако и «Реал», и «Барселона» отвергли подобную возможность. В офисе «сине-гранатовых» считают, что матч должен пройти на «Камп Ноу». «Мадрид» полагает, что при рисках систем безопасности игру нужно перенести на другую дату.

Оба клуба должны до понедельника, 21 октября, письменно изложить причины отказа от обмена кругами. В случае отсрочки Класико пройдет в середине недели, что не устраивает телекомпании-вещатели.

Также существует вероятность, что матч «Реала» и «Барсы» пройдет на «Сантьяго Бернабеу» вместо «Камп Ноу» без согласия команд. Для этого шага нужно одобрение Королевской федерации футбола Испании. Об этом пишет Marca.

Встреча «Барселоны» и «Мадрида» запланирована на 26 октября в 14:00 (мск).

На «Бернабеу» два гранда испанского футбола сыграют 1 марта 2020 года.

В ходе протестов и столкновений с полицией в Каталонии пострадали 131 мирный житель, а также 40 представителей правоохранительных органов.

Форвард Украины подкалывает Россию, турки салютуют против курдов. В футболе слишком много политики?

Качай приложение Eurosport для iOS или Android