«Барселона» готовит усиление левого фланга обороны в летнее трансферное окно-2020.

Руководство каталонского клуба рассматривает варианты с будущей заменой защитника сборной Испании Жорди Альбы. Летом 2019-го «сине-гранатовые» подписали Жуниора Фирпо из «Бетиса» за 18 миллионов евро.

Но 23-летним испанцем доминиканского происхождения недоволен Лионель Месси. Капитан «Барсы» лоббирует трансфер партнера по сборной Аргентины Николаса Тальяфико. Месси считает, что латераль «Аякса» в долгосрочной перспективе заменит Альбу. Он дал сигнал клубу на переговоры с Тальяфико.

Ожидается, что «Барселона» заплатит за Николаса 35 миллионов евро. Интерес к 27-летнему аргентинцу также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», пишет Don Balon.

30-летний Альба выступает за каталонцев с 2012 года. На «Камп Ноу» он выиграл пять чемпионатов Испании и одну Лигу чемпионов.

Тальяфико перешел в «Аякс» летом 2018 года. Его контракт с амстердамским клубом действует до конца сезона-2021/22.

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