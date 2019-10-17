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«Шоколад, карамель и мороженое». Месси рассказал о предпочтениях в еде
Лео любит все сладенькое.
Лидер «Барселоны» Лионель Месси рассказал о любимых блюдах и гастрономических радостях.
«Всегда говорил, что люблю жаркое, миланесу и пасту. Все блюда, которые мне нравятся, очень просты. Мои слабости в еде? Шоколад, карамель и мороженое. Люблю все сладкое. Стараюсь не есть много, но мне нравится», – цитирует Лионеля Marca.
- В чемпионате Испании-2019/20 Месси провел 3 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
- Лео – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
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