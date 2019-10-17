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«Барселона»: «У Месси больше «Золотых бутс», чем у тебя обычной обуви»
Шестая «Золотая бутса» есть – ждем шестой «Золотой мяч»?
Пресс-служба «Барселоны» прокомментировала вручение Лионелю Месси награды лучшему бомбардиру Европы – «Золотой бутсы».
«Коллекция обуви Месси > твоя коллекция», – говорится в официальном твиттере «сине-гранатовых».
- В прошедшем сезоне Месси закинул в ворота соперников 36 голов в 34 матчах чемпионата Испании.
- «Золотая бутса»-2019 стала для Лео шестой в карьере.
- Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
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