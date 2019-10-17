Испанская полиция задержала банду воров, которые специализировались на грабеже домов известных футболистов.

В ходе операции были произведены четыре задержания в Мадриде и Толедо. Один из задержанных преступников оказался судим за насилие в 2007 году, сообщает Marca.

Эта банда напала на дома игроков «Реала» и «Атлетико», среди которых полузащитники Каземиро и Иско и нападающий Альваро Мората. От деятельности воров пострадал и главный тренер «Мадрида» Зинедин Зидан. Особенно не повезло полузащитнику «Атлетико» Томасу Партею, в дом которого проникли дважды за одну неделю.

В число жертв воров в Испании входят Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Габриэл Паулиста, Лукас Васкес, Эзекиль Гарай, Хоакин, Рафаэль Варан и Вильям Карвальо.

Мадридское дерби в Ла Лиге в этом сезоне завершилось вничью 0:0.

Дом Каземиро ограбили во время дерби с «Атлетико», его жена и дочь были внутри

Качай приложение Eurosport для iOS или Android