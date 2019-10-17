Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич показал невероятный процент вовлеченности в матчи каталонцев.

Так хорват идет пятым в списке лидеров клуба по количеству матчей за «Барсу» – у Ивана 274 игры в основе. При этом из 310 возможных встреч Иван не попал в заявку только 20 раз. И всего трижды не сыграл из-за травм. То есть процент вовлеченности Ракитича в игру каталонцев составил 93,5%.

При этом Иван сыграл в 10 финалах, из которых выиграл девять.

Выше Ивана в списке идет Филипп Коку с 297 матчами – Ракитич обгонит голландца уже в этом сезоне.

Тройка лидеров такая: Хавьер Маскерано (334), Дани Алвес (391), Лео Месси (692).

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