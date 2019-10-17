Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барсой» перенесен.

Из-за беспорядков в Каталонии руководство Примеры предложило клубам поменяться: ближайшее Класико прошло бы в Мадриде, а 1 марта вторая встреча – в Барселоне. Но клубы не договорились между собой.

В результате, 17 октября комитет по проведению соревнований перенес игру в Каталонии с 26 октября на 18 декабря, сообщает Marca. Время матча пока не назначено.

Беспорядки в Каталонии начались из-за приговора организаторам референдума о независимости Каталонии от Испании.

В столкновениях с полицией пострадал 131 мирный житель, а также 40 представителей правоохранительных органов.

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