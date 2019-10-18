Защитник «Барселоны» Жерар и Пике и полузащитник Усман Дембеле перенесли тренировку 18 октбря на 19 число, присоединившись к забастовке в Каталонии.

AS пишет, что тем самым футболисты выразили солидарность протестующим против приговоров девяти политическим лидерам региона, которые выступают за его независимость и организовали референдум об автономии.

Оба футболиста пропускают следующий матч против «Эйбара» из-за дисквалификации – у Пике перебор желтых карточек, а Дембеле удалился в прошлом матче. Так что отсутствие игроков на занятии не скажется на игре команды.

Ранее из-за протестов руководство Примеры перенесло Класико с 26 октября на 18 декабря.

В столкновениях с полицией в Каталонии пострадал 131 мирный житель, а также 40 представителей правоохранительных органов.

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