«Гений воспользовался протестами, чтобы сыграть в PlayStation». Испанцы высмеяли Дембеле

Испанский комментатор канала LVP, посвященного киберспорту, Ибай высмеял поддержку полузащитником «Барселоны» Усманом Дембеле каталонских протестов.

«Дембеле сказали, что он может уйти в знак протеста, но не успели объяснить ему смысл протеста, как он уже запускал Fortnite.

А теперь серьезно: это удивительный мальчик. Он ушел на забастовку раньше любого футболиста-каталонца. Он как святой отец».

В схожем стиле высказался журналист Карлос де ла Фуэнте:

«Усман Дембеле – типичный ребенок, воспользовавшийся забастовкой в школе, чтобы продолжить игру на PlayStation. Гений».

Спортивный журналист Фран Гильен поддержал коллег:

«Дембеле похож на того парня, который был у всех нас в школе: записался на экскурсию на страусиную ферму, лишь бы откосить от уроков».

Дембеле вместе с Жераром Пике пропустил тренировку «сине-гранатовых» в знак поддержки протестов в Каталонии.

Дембеле – поклонник видеоигры Fortnite. Еще он известен опозданиями на тренировки.

Француз отбывает двухматчевую дисквалификацию. Он должен был пропустить ближайшее Класико, но в итоге сыграет в матче благодаря переносы встречи с «Реалом».

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