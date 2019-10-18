Что происходит в Каталонии?

Новая волна протестов накрыла Каталонию после решения Верховного суда по организаторам референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. Девятерых каталонских чиновников и политиков осудили на сроки до 13 лет.

«Барселона» публично поддержала опальных политиков: «Подобно тому, как предварительное заключение не помогло разрешить конфликт, то же случится и с приговором, вынесенным сегодня, потому что тюрьма не является решением. Разрешение конфликта, который переживает Каталония, возможно исключительно вследствие политического диалога».

Пеп Гвардиола был еще жестче: «Сегодня Верховный суд Испании организовал прямую атаку на права человека, включая право на свободу собраний и демонстраций, право на свободу самовыражения и право на честный суд. Это неприемлемо в Европе XXI века. Испания становится авторитарной страной, которая использует антитеррористические законы для того, чтобы называть несогласных преступниками. И даже для того, чтобы преследовать художников, которые хотят свободы самовыражения».

Как это повлияло на «Барсу»

На фоне народного возмущения «Барселона» U12 отказалась представлять Испанию на престижном международном турнире Danone Nations Cup из-за нежелания надевать футболки с национальной символикой. Клубу также пришлось скорректировать график мероприятий с учетом протестов: отложено открытие магазина в Каналетасе, перенесены юбилейные акции, приуроченные к 40-летию Ла Масии, а также сдвинута на ноябрь официальная презентация молодежных футбольных команд «Барселоны».

Из-за протестов «сине-гранатовым» пришлось изменить дату отправления главной команды на гостевой матч с «Эйбаром». «Барселона» должна была вылететь чартером до Бильбао, а оттуда доехать 40 км до Эйбара. Но из-за забастовки в аэропорту Эль-Прат команде придется ехать на автобусе – ни много ни мало 600 км.

От перебоев в работе аэропорта уже пострадал Иван Ракитич. Фото, где он идет с вещами от здания транспортного узла вместо поездки на машине, облетели весь мир.

Ну и самое главное – под угрозой срыва оказалось проведение Класико, намеченное на 26 октября.

Ла Лига предлагала поменяться кругами

Руководство испанской лиги перешло к активным действиям 16 октября. Оно предложило клубам сыграть 26 октября в Мадриде, а матч в столице Каталонии провести 1 марта. Отказались обе команды, но по разным причинам: «Барселона» настаивала, что матч должен пройти на «Камп Ноу», а в «Реале» считали, что при угрозе безопасности матч должен быть отложен, а не просто перенесен.

Уже вечером 16 октября Marca огорошила новостью – встречу могут подвинуть аж на 18 декабря. Но судьбу матча должен был решить специальный комитет, состоящий из представителя Ла Лиги Пабло Майора, представителя Королевской испанской футбольной федерации Кармена Переса и независимого члена комитета Лукаса Осорио.

Вальверде считал, что игру не перенесут

Главный тренер «Барселоны» за день до официального решения ставил на то, что игра состоится в срок: «Матч запланирован на 26 октября, и я не сомневаюсь, что он пройдет без проблем, с уважением со стороны противников и всех остальных.

То же самое говорили про 1 октября, а неделю спустя мы играли на «Ванда Метрополитано», где все ожидали драмы, но в итоге получилась отличная игра, где люди выражали мнение без проблем». Вальверде говорил о 1 октября 2017 года, когда и состоялся референдум о независимости региона.

Эрнесто Вальверде, «Барселона»Getty Images

17 октября комитет принял решение не переносить игру на другой стадион, несмотря на острое желание правительства Испании и федерации футбола страны. Остался только вариант с переносом даты.

Матч состоится в декабре, когда – пока неизвестно

В итоге Класико 26 октября все же не состоится. Игра пройдет в декабре, но есть разночтения с числами – Королевская испанская федерация футбола выступает за 18 декабря, Ла Лига предлагает 7 декабря.

Теперь дело за клубами, которые должны договориться о новой дате проведения матча до 10 утра 21 октября. Если определиться не получится, дату выберет все тот же специальный комитет.

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