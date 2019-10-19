На фоне политической ситуации в Каталонии можно было упустить из виду, что ближайший матч «Барселоны» – это вовсе не Класико с «Реалом», а выезд к «Эйбару». Рядовая игра чемпионата, в которой «Барса» обязана побеждать. Перед встречей внимание привлек только лишь необычный для современного футбола способ добраться на матч: 600 километров автобусом из-за заблокированной дороги к аэропорту в Барселоне. Возможно, еще дисквалификация Дембеле и Пике. В остальном все было просто и понятно. Все же, «Эйбар» – известные клиенты Лео Месси и «Барселоны» в целом, так что никаких особенных ожиданий от матча не было.

Но кое-что все же эта игра прояснила.

Дембеле – это не потеря для сегодняшней «Барсы»

Кажется, мы все уже привыкли к чудачествам Дембеле, которого покупали на замену Неймару. Якобы так. Зайдите любопытства ради в профиль игрока. Какие последние 5-7 новостей вы увидите? Давайте я вам помогу:

Ну вы поняли.

Усман Дембеле («Барселона»)Getty Images

Вряд ли сегодня этого парнишку можно воспринимать всерьез как игрока, способного в нужный момент сделать результат. На него просто нельзя положиться. Хотя в условном следующем матче он может выйти и сделать из меня посмешище, показав запредельный уровень, ведь талант у парня есть. Но пока этого мало, так что временно я в безопасности.

Неудивительно, что на этой неделе Месси снова высказался на тему возвращения Неймара: лучший игрок мира хочет играть с лучшими и хочет снова видеть бразильца в команде.

Окей. Трио Месси – Неймар – Суарес было, пожалуй, одним из лучших в истории футбола. Если вы не восхищались их игрой, химией, что возникла между этими тремя южноамериканцами, у вас вместо сердца мусорный бак. Или эмблема «Реала». Но…

Андре Гомиш, Неймар, Лионель Месси, Луис Суарес («Барселона»)Imago

Покупка Гризманна сделала приход Неймара неактуальным

Взглянуть на это можно сразу с нескольких точек зрения:

У «Барселоны» все-таки не бездонный карман для осуществления этого перехода – финансовый вопрос;

Неймар часто травмируется и уже не тот – медицинский вопрос;

Вальверде – физрук и все равно не знает, что ему делать с Неймаром – философский вопрос.

Но сейчас хотелось бы больше про футбол.

Игра с «Эйбаром» показала, что Гризманн постепенно становится важным элементом игровой схемы Вальверде. Или уже им стал. Сегодняшняя «Барса» отдает мяч и играет на контратаках, если это необходимо, даже в играх с «эйбарами». Цифры владения мячом в матче против 12-й команды лиги – 44% против 56% в пользу гостей, а в среднем за этот сезон «Барселона» имеет 61,8%. Со времен «того самого», топового состава Гвардиолы показатель владения постоянно падает. Команда меняется. И игрок, готовый жертвовать собой и отдаваться на поле, игрок с опытом контратакующей игры ей необходим, как Клоппу фитнес-монстры вроде Милнера и Робертсона.

Вы же помните Коутиньо в прошлом сезоне?

Что же такого сделал Гризманн в Эйбаре?

Все, что было необходимо. В Эйбаре каталонцы играли первым номером и контролировали практически все происходящее на поле. Но два мяча из трех они забили, как типичная контратакующая команда.

Гризманн открыл счет после шикарного лонгболла от Лангле – это было так похоже на то, что Антуан делал в «Атлетико»: длинный пас, забегание за спину защитнику и уверенная реализация. Высокий прессинг, который хозяева выбрали своей тактикой, позволил одной передачей сотворить момент, ставший голевым.

На 58-й минуте немного сумбурная атака закончилась голом Месси. Француз поучаствовал и здесь: он, будто не касаясь отлетевшего от Суареса мяча, выдал голевую на аргентинца. А третий мяч стал высшей точкой перфоманса Гризманна. Он начался с умнейшей передачи француза из центра поля, выведшей Месси на позицию, которую можно назвать «делай, что хочешь».

Гризманн, футболист «Барселоны»Getty Images

8,3 – это оценка по WhoScored (Месси стал лучшим в команде с 8,7) для Антуана, которую он заслужил более чем полностью. Пока легенды клуба призывают Дембеле одуматься, а Месси ностальгирует по посиделкам с Неймаром, чемпион мира делает результат для команды здесь и сейчас. Для нас с вами, возможно, это была всего лишь игра с «Эйбаром», но для Гризманна – знак, что он на правильном пути. Его вознаграждение, если хотите. Его сигнал всем и самому себе: «Я могу играть в «Барселоне»!

Да, Неймар – игрок мирового уровня, тут нет сомнений. Топ! Но сегодня «Барселоне» нужен именно Гризманн, который хочет играть в команде, приносить пользу и, кажется, понимает футбол Вальверде. Если «Барса» решится продать Ракитича и Дембеле зимой, чтобы попытаться вырвать Нея из Парижа в срочном порядке, это может стать ошибкой.

У Гриззи и «Барселоны» все хорошо и дальше будет только лучше. А если Месси обязательно хочет видеть рядом игрока из Латинской Америки, пусть вспомнит, что в душе Гризманн все-таки немножечко уругваец.

Неймар не нужен.

«Эйбар» – «Барселона» – 0:3

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