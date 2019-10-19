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Гризманн адаптировался в «Барсе». Неймар больше не нужен

Гризманн адаптировался в «Барсе». Неймар больше не нужен
Игорь Агафонов

49 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

Француз стал игроком матча с «Эйбаром». Без вариантов.

На фоне политической ситуации в Каталонии можно было упустить из виду, что ближайший матч «Барселоны» – это вовсе не Класико с «Реалом», а выезд к «Эйбару». Рядовая игра чемпионата, в которой «Барса» обязана побеждать. Перед встречей внимание привлек только лишь необычный для современного футбола способ добраться на матч: 600 километров автобусом из-за заблокированной дороги к аэропорту в Барселоне. Возможно, еще дисквалификация Дембеле и Пике. В остальном все было просто и понятно. Все же, «Эйбар» – известные клиенты Лео Месси и «Барселоны» в целом, так что никаких особенных ожиданий от матча не было.

Но кое-что все же эта игра прояснила.

Дембеле – это не потеря для сегодняшней «Барсы»

Кажется, мы все уже привыкли к чудачествам Дембеле, которого покупали на замену Неймару. Якобы так. Зайдите любопытства ради в профиль игрока. Какие последние 5-7 новостей вы увидите? Давайте я вам помогу:

Ну вы поняли.

Усман Дембеле («Барселона»)

Усман Дембеле («Барселона»)Getty Images

Вряд ли сегодня этого парнишку можно воспринимать всерьез как игрока, способного в нужный момент сделать результат. На него просто нельзя положиться. Хотя в условном следующем матче он может выйти и сделать из меня посмешище, показав запредельный уровень, ведь талант у парня есть. Но пока этого мало, так что временно я в безопасности.

Неудивительно, что на этой неделе Месси снова высказался на тему возвращения Неймара: лучший игрок мира хочет играть с лучшими и хочет снова видеть бразильца в команде.

Окей. Трио Месси – Неймар – Суарес было, пожалуй, одним из лучших в истории футбола. Если вы не восхищались их игрой, химией, что возникла между этими тремя южноамериканцами, у вас вместо сердца мусорный бак. Или эмблема «Реала». Но…

Андре Гомиш, Неймар, Лионель Месси, Луис Суарес («Барселона»)

Андре Гомиш, Неймар, Лионель Месси, Луис Суарес («Барселона»)Imago

Покупка Гризманна сделала приход Неймара неактуальным

Взглянуть на это можно сразу с нескольких точек зрения:

  • У «Барселоны» все-таки не бездонный карман для осуществления этого перехода – финансовый вопрос;
  • Неймар часто травмируется и уже не тот – медицинский вопрос;
  • Вальверде – физрук и все равно не знает, что ему делать с Неймаром – философский вопрос.

Но сейчас хотелось бы больше про футбол.

Игра с «Эйбаром» показала, что Гризманн постепенно становится важным элементом игровой схемы Вальверде. Или уже им стал. Сегодняшняя «Барса» отдает мяч и играет на контратаках, если это необходимо, даже в играх с «эйбарами». Цифры владения мячом в матче против 12-й команды лиги – 44% против 56% в пользу гостей, а в среднем за этот сезон «Барселона» имеет 61,8%. Со времен «того самого», топового состава Гвардиолы показатель владения постоянно падает. Команда меняется. И игрок, готовый жертвовать собой и отдаваться на поле, игрок с опытом контратакующей игры ей необходим, как Клоппу фитнес-монстры вроде Милнера и Робертсона.

Вы же помните Коутиньо в прошлом сезоне?

Что же такого сделал Гризманн в Эйбаре?

Все, что было необходимо. В Эйбаре каталонцы играли первым номером и контролировали практически все происходящее на поле. Но два мяча из трех они забили, как типичная контратакующая команда.

Гризманн открыл счет после шикарного лонгболла от Лангле – это было так похоже на то, что Антуан делал в «Атлетико»: длинный пас, забегание за спину защитнику и уверенная реализация. Высокий прессинг, который хозяева выбрали своей тактикой, позволил одной передачей сотворить момент, ставший голевым.

На 58-й минуте немного сумбурная атака закончилась голом Месси. Француз поучаствовал и здесь: он, будто не касаясь отлетевшего от Суареса мяча, выдал голевую на аргентинца. А третий мяч стал высшей точкой перфоманса Гризманна. Он начался с умнейшей передачи француза из центра поля, выведшей Месси на позицию, которую можно назвать «делай, что хочешь».

Гризманн, футболист «Барселоны»

Гризманн, футболист «Барселоны»Getty Images

8,3 – это оценка по WhoScored (Месси стал лучшим в команде с 8,7) для Антуана, которую он заслужил более чем полностью. Пока легенды клуба призывают Дембеле одуматься, а Месси ностальгирует по посиделкам с Неймаром, чемпион мира делает результат для команды здесь и сейчас. Для нас с вами, возможно, это была всего лишь игра с «Эйбаром», но для Гризманна – знак, что он на правильном пути. Его вознаграждение, если хотите. Его сигнал всем и самому себе: «Я могу играть в «Барселоне»!
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Да, Неймар – игрок мирового уровня, тут нет сомнений. Топ! Но сегодня «Барселоне» нужен именно Гризманн, который хочет играть в команде, приносить пользу и, кажется, понимает футбол Вальверде. Если «Барса» решится продать Ракитича и Дембеле зимой, чтобы попытаться вырвать Нея из Парижа в срочном порядке, это может стать ошибкой.

У Гриззи и «Барселоны» все хорошо и дальше будет только лучше. А если Месси обязательно хочет видеть рядом игрока из Латинской Америки, пусть вспомнит, что в душе Гризманн все-таки немножечко уругваец.

Неймар не нужен.

«Эйбар» – «Барселона» – 0:3

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