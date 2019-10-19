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Пенка за игру рукой Черышева и блестящий штрафной Парехо – «Атлетико» и «Валенсия» расписали ничью
Денис точно не запишет этот матч себе в актив.
«Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией» в матче девятого тура чемпионата Испании – 1:1.
Счет в игре открыл страйкер «индейцев» Диего Коста, реализовавший пенальти. К назначению пенки привела игра рукой Дениса Черышева – главный арбитр посмотрел повтор и поставил мяч на точку.
Во втором тайме «Валенсия» отыгралась усилиями Дани Парехо – испанец ошарашил Яна Облака блестящим ударом со штрафного.
Черышев отметился еще желтой карточкой и во втором тайме был заменен.
- «Атлетико» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, у команды Диего Симеоне 16 очков.
- «Валенсия» идет шестой, «летучие мыши» набрали 13 баллов.
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