«Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией» в матче девятого тура чемпионата Испании – 1:1.

Счет в игре открыл страйкер «индейцев» Диего Коста, реализовавший пенальти. К назначению пенки привела игра рукой Дениса Черышева – главный арбитр посмотрел повтор и поставил мяч на точку.

Во втором тайме «Валенсия» отыгралась усилиями Дани Парехо – испанец ошарашил Яна Облака блестящим ударом со штрафного.

Черышев отметился еще желтой карточкой и во втором тайме был заменен.

«Атлетико» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, у команды Диего Симеоне 16 очков.

«Валенсия» идет шестой, «летучие мыши» набрали 13 баллов.

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