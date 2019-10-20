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Гол ивуарийца из «Мальорки», отбросивший «Реал» на второе место

Гол ивуарийца из «Мальорки», отбросивший «Реал» на второе место
Eurosport

37 мин. назад

У Зинедина Зидана опять проблемы.

«Реал» в матче девятого тура чемпионата Испании на выезде уступил «Мальорке» – 0:1.

Единственный мяч забил нападающий «Мальорки» Лаго Хуниор – ивуариец оформил гол в ворота «Реала», словно он правоногий Арьен Роббен.

«Реал» заканчивал матч в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Альваро Одриосола.

  • Команда Зинедина Зидана потерпела первое поражение в чемпионате Испании-2019/20 и упустила лидерство – на первую строчку поднялась «Барселона».
  • В следующем туре мадридцы должны были играть с «Барсой» на «Камп Ноу», но матч был перенесен из-за беспорядков в Каталонии.

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