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Гол ивуарийца из «Мальорки», отбросивший «Реал» на второе место
У Зинедина Зидана опять проблемы.
«Реал» в матче девятого тура чемпионата Испании на выезде уступил «Мальорке» – 0:1.
Единственный мяч забил нападающий «Мальорки» Лаго Хуниор – ивуариец оформил гол в ворота «Реала», словно он правоногий Арьен Роббен.
«Реал» заканчивал матч в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Альваро Одриосола.
- Команда Зинедина Зидана потерпела первое поражение в чемпионате Испании-2019/20 и упустила лидерство – на первую строчку поднялась «Барселона».
- В следующем туре мадридцы должны были играть с «Барсой» на «Камп Ноу», но матч был перенесен из-за беспорядков в Каталонии.
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