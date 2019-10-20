Продажа Наваса в «ПСЖ» – худшее решение «Реала». Кейлор лучше Куртуа во всем

«Реал» впервые в этом сезоне Примеры проиграл. Теперь на вершине таблицы красуется «Барселона», а мадридцы с завистью поглядывают на них со второй строчки. Скромной «Мальорке» потребовался всего один удар в створ, чтобы нарушить спокойствие Тибо Куртуа. Для бельгийского кипера, кажется, больше и не нужно.

У Тибо очень плохая стата с начала сезона и даже странно, что с такими показателями «Реал» впервые уступил только в девятом туре. В Мадриде уже точно скучают по Кейлору Навасу, который круче Куртуа примерно во всем.

«Мальорка» – «Реал» – 1:0

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