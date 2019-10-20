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Продажа Наваса в «ПСЖ» – худшее решение «Реала». Кейлор лучше Куртуа во всем
2 сентября мадридцы совершили страшнейшую ошибку.
«Реал» впервые в этом сезоне Примеры проиграл. Теперь на вершине таблицы красуется «Барселона», а мадридцы с завистью поглядывают на них со второй строчки. Скромной «Мальорке» потребовался всего один удар в створ, чтобы нарушить спокойствие Тибо Куртуа. Для бельгийского кипера, кажется, больше и не нужно.
У Тибо очень плохая стата с начала сезона и даже странно, что с такими показателями «Реал» впервые уступил только в девятом туре. В Мадриде уже точно скучают по Кейлору Навасу, который круче Куртуа примерно во всем.
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