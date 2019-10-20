Мадридский «Реал» уступил «Мальорке» в девятом туре чемпионата Испании – 0:1.

После возвращения на «Сантьяго Бернабеу» Зинедин Зидан руководил «Реалом» в 20 матчах чемпионата Испании. В этих играх «галактикос» одержали 10 побед и потерпели пять поражений; еще пять встреч закончились вничью. Процент побед Зидана в Примере после камбэка – 50%.

При этом, как отмечает AS, процент побед Сантьяго Солари в чемпионате Испании был выше – 70,59%. Под руководством аргентинца «Реал» провел в Примере 17 игр (+12, =1, -4).

Зидан сменил Солари 11 марта нынешнего года. До аргентинца с «Реалом» работал испанец Хулен Лопетеги.

В первый приход Зидана «Реал» трижды за 2,5 сезона выиграл Лигу чемпионов.

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