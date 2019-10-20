Other Agency

Карпова забила «Эспаньолу» пяткой, а потом добавила еще один

Карпова забила «Эспаньолу» пяткой, а потом добавила еще один
Eurosport

30 мин. назад

Первый гол – это что-то в стиле Златана.

«Севилья» в матче шестого тура женской Примеры со счетом 4:0 разнесла в щепки «Эспаньол».

Дубль в составе «Севильи» оформила нападающая сборной России Надежда Карпова. Первый гол россиянки получился сверхэффектным – Надежда направила мяч в ворота «Эспаньола» ударом пяткой. Второй просто стал вишенкой на торте.

  • Карпова выступает за «Севилью» с января нынешнего года. Ранее Надя играла за «Валенсию», «Чертаново» и «Зоркий».
  • У Карповой 6 мячей в 24 матчах за сборную России.

Карпова затусила с бежавшим из России рэпером Кизару и отстригла ему дред

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте