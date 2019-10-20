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Карпова забила «Эспаньолу» пяткой, а потом добавила еще один
Первый гол – это что-то в стиле Златана.
«Севилья» в матче шестого тура женской Примеры со счетом 4:0 разнесла в щепки «Эспаньол».
Дубль в составе «Севильи» оформила нападающая сборной России Надежда Карпова. Первый гол россиянки получился сверхэффектным – Надежда направила мяч в ворота «Эспаньола» ударом пяткой. Второй просто стал вишенкой на торте.
- Карпова выступает за «Севилью» с января нынешнего года. Ранее Надя играла за «Валенсию», «Чертаново» и «Зоркий».
- У Карповой 6 мячей в 24 матчах за сборную России.
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