«Севилья» в матче шестого тура женской Примеры со счетом 4:0 разнесла в щепки «Эспаньол».

Дубль в составе «Севильи» оформила нападающая сборной России Надежда Карпова. Первый гол россиянки получился сверхэффектным – Надежда направила мяч в ворота «Эспаньола» ударом пяткой. Второй просто стал вишенкой на торте.

Карпова выступает за «Севилью» с января нынешнего года. Ранее Надя играла за «Валенсию», «Чертаново» и «Зоркий».

У Карповой 6 мячей в 24 матчах за сборную России.

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