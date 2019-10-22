Футболист «Кастильи» получил зверский удар между ног, но судья не поставил пенальти
Куда он смотрел?
Судья не заметил вопиющего нарушения в матче «Реал Мадрид Кастильи» и «Корухо».
Мадридцы атаковали, и в штрафной один из игроков получил болезненный удар между ног. Он упал на газон, но свисток арбитра промолчал, несмотря на протесты футболистов. Пенальти так и не был назначен.
- Матч закончился со счетом 1:1.
- «Кастилья» и «Корухо» выступают в Сегунде B – третьей по значимости испанской лиге.
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