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Футболист «Кастильи» получил зверский удар между ног, но судья не поставил пенальти

Футболист «Кастильи» получил зверский удар между ног, но судья не поставил пенальти
Eurosport

52 мин. назад

Куда он смотрел?

Судья не заметил вопиющего нарушения в матче «Реал Мадрид Кастильи» и «Корухо».

Мадридцы атаковали, и в штрафной один из игроков получил болезненный удар между ног. Он упал на газон, но свисток арбитра промолчал, несмотря на протесты футболистов. Пенальти так и не был назначен.

  • Матч закончился со счетом 1:1.
  • «Кастилья» и «Корухо» выступают в Сегунде B – третьей по значимости испанской лиге.

Вратарь «Коньяспора» удалился на 11-й секунде – нелепость его нарушения зашкаливает

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