«Барселона» и «Атлетико» достигли неформального соглашения по делу о трансфере в каталонский клуб француза Антуана Гризманна.

По информации AS, «Барса» заплатила мадридцам 15 миллионов евро в качестве компенсации за нарушение правил – вскрылось, что «сине-гранатовые» договорились с Гризманном, когда у него был действующий контракт с «Атлетико». Сумма отступных за чемпиона мира 2018 года составляла 200 миллионов, но летом «Барселона» выплатила только 120.

«Барса», однако, не подтверждает связь денежного перевода с делом Гризманна: в клубе утверждают, что за 15 миллионов получили приоритетное право выкупа пятерых футболистов «Атлетико».

В сентябре испанская федерация оштрафовала «Барселону» на 300 евро по делу о трансфере Гризманна.

В чемпионате Испании-2019/20 28-летний француз забил четыре мяча в восьми матчах.

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