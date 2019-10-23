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Стала известна дата первого Класико сезона. «Барса» и «Реал» зарубятся в середине декабря
Уже запаслись попкорном и колой? Нас ждет огненный матч.
Королевская испанская футбольная федерация утвердила новую дату проведения матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Игра состоится на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря.
За проведение встречи в этот день выступили оба клуба. Руководство Ла Лиги хотело, чтобы матч прошел на две недели раньше (4 декабря), но в итоге федерация пошла навстречу желанию команд.
Изначально игра «Барселона» – «Реал» должна была состояться 26 октября, но встречу перенесли из-за политических протестов в Каталонии.
- В прошлом сезоне «Барселона» дважды выиграла у «галактикос» – 5:1 и 1:0.
- «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры-2019/20, у «сине-гранатовых» 19 очков. «Реал» идет вторым с 18-ю баллами.
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