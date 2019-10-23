Королевская испанская футбольная федерация утвердила новую дату проведения матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Игра состоится на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря.

За проведение встречи в этот день выступили оба клуба. Руководство Ла Лиги хотело, чтобы матч прошел на две недели раньше (4 декабря), но в итоге федерация пошла навстречу желанию команд.

Изначально игра «Барселона» – «Реал» должна была состояться 26 октября, но встречу перенесли из-за политических протестов в Каталонии.

В прошлом сезоне «Барселона» дважды выиграла у «галактикос» – 5:1 и 1:0.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры-2019/20, у «сине-гранатовых» 19 очков. «Реал» идет вторым с 18-ю баллами.

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