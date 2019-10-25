Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович завел отношения с 29-летней сербской моделью Софией Милошевич – несмотря на то, что он состоит в браке с Анджелой Манитасевич.

Как сообщает The Sun, Лука и София познакомились в августе. С тех пор их несколько раз видели вместе в Мадриде – в торговом центре и в кафе. На данный момент Йович держит отношения с Милошевич в секрете, так как еще не объявил о том, что расстался с Манитасевич.

Согласно анонимным источникам, на которые ссылается The Sun, Милошевич заинтересовалась Йовичем после его многомиллионного трансфера в «Реал». Ранее Анджела встречалась с сербским футболистом Адемом Ляйичем. Кроме того, слухи связывали ее с другими игроками – Душко Тошичем и Анте Ребичем.

У Йовича и Манитасевич есть совместный ребенок – 7-месячный сын Давид.

В чемпионате Испании-2019/20 Йович провел семь матчей и забил один мяч.

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