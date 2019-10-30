Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута сравнил двух великих аргентинских футболистов – Диего Марадону и Лионеля Месси.

«Марадона лучше во многих аспектах. Может быть, Месси сильнее с точки зрения техники, но это неважно. Для меня Лео – лучший в мире прямо сейчас, но Марадона – лучший в истории. Это мое мнение, я его никому не навязываю.

Возможно, партнеры Месси по команде скажут, что величайший – это он. Но я играл с Марадоной, а не с Месси», – цитирует Батистуту Marca.

В 1986 году Марадона привел Аргентину к золотым медалям чемпионата мира.

Высшее достижение Месси со сборной – финал ЧМ-2014, в котором Аргентина уступила Германии (0:1).

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