Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет команду по окончании сезона-2019/20.

Действующий контракт Вальверде с каталонцами рассчитан до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон. Как сообщает AS, руководство «Барсы» не активирует этот пункт даже в том случае, если весной Вальверде приведет команду к победам в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Одним из главных претендентов на пост тренера «блауграны» считается босс сборной Нидерландов Роналд Куман. В качестве бэкапа «Барселона» рассматривает кандидатуру Марка ван Боммела из ПСВ.

Вальверде стал главным тренером «Барселоны» в 2017 году.

Под его руководством «сине-гранатовые» выиграли чемпионат Испании (дважды), Суперкубок Испании и Кубок Короля.

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