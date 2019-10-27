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AS: Вальверде уйдет из «Барселоны» по окончании сезона независимо от результатов
Следующим тренером «сине-гранатовых», скорее всего, станет Роналд Куман.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет команду по окончании сезона-2019/20.
Действующий контракт Вальверде с каталонцами рассчитан до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон. Как сообщает AS, руководство «Барсы» не активирует этот пункт даже в том случае, если весной Вальверде приведет команду к победам в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
Одним из главных претендентов на пост тренера «блауграны» считается босс сборной Нидерландов Роналд Куман. В качестве бэкапа «Барселона» рассматривает кандидатуру Марка ван Боммела из ПСВ.
- Вальверде стал главным тренером «Барселоны» в 2017 году.
- Под его руководством «сине-гранатовые» выиграли чемпионат Испании (дважды), Суперкубок Испании и Кубок Короля.
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