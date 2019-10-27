Капитан «Барселоны» Лионель Месси хотел бы поиграть за аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», но семья не одобрила бы это решение.

«С детства мечтал играть в Аргентине за «Ньюэллс Олд Бойз», но сейчас у меня семья, трое детей, и я живу там, где спокоен, а детям могу обеспечить хорошее будущее. Но я постараюсь убедить семью поехать со мной в Аргентину. Проблема в том, что каждый раз, когда мы куда-то едем, мой сын Тьяго раздражается.

Ему ничего не нравится в Аргентине, он каждый раз хочет поскорее вернуться в Барселону к друзьям. Все становится сложнее и сложнее, но семья – мой приоритет в жизни», – цитирует 32-летнего Месси TyC Sports.

Лео играл в «Ньюэллс Олд Бойз» с 1995 года по 2000-й.

Затем он попал в «Барселону», сначала пройдя через молодежные клубы.

Месси уйдет из «Барселоны». Но не через год, а после ЧМ

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