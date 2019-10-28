Отношения боссов «Реала» и Гарета Бэйла никак не наладятся. Летом валлиец мог покинуть команду, но в последний момент сделка с китайцами сорвалась. Ожидалось, что «Мадрид» даст футболисту еще один шанс, но ситуация вновь накалилась.

Причиной нового кризиса стали отношения Гарета с Зиданом. Зизу не включил валлийца в заявку на игру против «Брюгге», сославшись на медицинские рекомендации. Бэйл взбесился и ответил, что полностью был готов играть.

Руководство «Реала» устало от претензий и слабой вовлеченности Гарета в игру. По информации AS, испанцы постараются найти игроку новую команду уже в январе – Бэйл не против такого расклада.

Ранее Зидан отпустил Бэйл на родину по личным вопросам. Журналисты выяснили, что в это время футболист встречался с агентом.

В составе «Реала» Гарет не выходил на поле с 5 октября. При этом он играл за сборную Уэльса.

В шести матчах Примеры 30-летний форвард оформил 2+2.

Контракт Бэйл с «Мадридом» рассчитан до 2022 года.

«Пусть дадут мне 51 млн или я останусь и буду играть в гольф». Бэйл высказался партнерам

Качай приложение Eurosport для iOS и Android