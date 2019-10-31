Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола рассказал о первой встрече с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«На тот момент мне уже рассказали, что в молодежной команде есть один очень, очень хороший игрок. Мне говорили, что он еще очень молод, но забивает много голов, и что он очень хорош. Я не был с знаком с ним, но однажды увидел его вместе с отцом в магазине Nike.

Я посмотрел на него, он выглядел маленьким и застенчивым. И я подумал: «И что, этот малыш действительно так хорош, как о нем говорят?» Затем мы начали предсезонку, это было в Шотландии. Мы выигрывали со счетом 6:1, со счетом 5:0, и Месси в каждой игре клал по три. И тогда я понял, что с ним мы выиграем все», – приводит слова Пепа The Sun.

В 2007-2008 гг. Гвардиола тренировал резервную команду «Барселоны».

На взрослом уровне Месси отыграл под руководством Пепа четыре сезона, в которых «Барса» трижды победила в чемпионате Испании и дважды – в Лиге чемпионов.

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