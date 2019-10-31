Ветеран «Барселоны» Жерар Пике рассказал, на что были готовы каталонцы ради возвращения Неймара летом 2019-го.

«Мы же предупреждали его: ты едешь в золотую клетку. Двери [«Барселоны»] для него всегда открыты.

Как и говорили, он хочет вернуться, это правда. Мы говорили Бартомеу: если нужно отложить выплаты по нашим контрактам, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей ради предложения Неймару, мы готовы. Вместо того, чтобы что-то заработать в первый год, мы могли бы заработать это во второй, третий или четвертый год наших контрактов.

На тот момент руководство считало, что это хорошая идея, но потом возникли другие проблемы», – цитирует Пике Marca.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017-го за 222 миллиона евро.

За два года Ней сыграл за «ПСЖ» в 63 матчах, а 64 встречи пропустил из-за травм.

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