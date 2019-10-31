Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прямым образом поучаствовал в разгроме «Леганеса» в 11-м туре чемпионата Испании – 5:0.

На 24-й минуте Рамос реализовал пенальти и забил третий мяч «Реала» в матче, а заодно повторил рекорд Лионеля Месси: только Лео и Серхио забивали в 16 сезонах Ла Лиги подряд.

«Реал» идет вторым в чемпионате Испании, на одно очко отставая от «Барселоны».

Бомбардирский рекорд Рамоса – 7 голов в Примере-2016/17. Всего у него 62 мяча в 468 матчах испанской элиты.

Рамос и Пике – единственные защитники, которые забивали в 10 сезонах ЛЧ

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