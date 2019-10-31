Директор «Вальядолида» Давид Эспинар остался под впечатлением от игры Лионеля Месси в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Месси – это оспа, от которой нет вакцины. Он поклонник Роналдо, а наш президент – большой поклонник Лео. Это взаимное чувство, и Роналдо остался так же поражен, как и все остальные. Но немного горько, что Месси сделал это в матче против нас», – цитирует Эспинара Goal.com.

Легендарный бразилец Роналдо в настоящий момент занимает должность президента «Вальядолида».

В игре с «бело-фиолетовыми» Месси оформил 2+2, «Барселона» победила со счетом 5:1.

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