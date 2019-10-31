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Экс-вратарь «Боки»: «У Месси должны быть яйца, чтобы уйти в «Реал» и доказать все там, как Роналду»
Очень-очень странное предложение для Лео.
Бывший голкипер «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти призвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси задуматься о переходе в «Реал».
«Может показаться, что я настроен против Месси, но пока он не играет в больших матчах, он остается игроком для домашних матчей. У него должны быть яйца, чтобы перейти в «Реал» и доказать все там, как это сделал Криштиану.
Роналду пришел в лучший клуб в мире. Месси же играет дома – на своем поле, где все сделано для его комфорта. Пусть он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, иначе он навсегда останется одним из многих.
Когда он сделает это, тогда будет бороться с Йоханом Кройфом, Диего Марадоной и Пеле. Месси играет только тогда, когда ему позволяют играть. Очень просто играть дома, где для тебя созданы благоприятные условия», – приводит слова Гатти Marca.
- Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча». Столько же наград выиграл Криштиану.
- В чемпионате Испании-2019/20 Лео провел 5 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
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