Бывший голкипер «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти призвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси задуматься о переходе в «Реал».

«Может показаться, что я настроен против Месси, но пока он не играет в больших матчах, он остается игроком для домашних матчей. У него должны быть яйца, чтобы перейти в «Реал» и доказать все там, как это сделал Криштиану.

Роналду пришел в лучший клуб в мире. Месси же играет дома – на своем поле, где все сделано для его комфорта. Пусть он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, иначе он навсегда останется одним из многих.

Когда он сделает это, тогда будет бороться с Йоханом Кройфом, Диего Марадоной и Пеле. Месси играет только тогда, когда ему позволяют играть. Очень просто играть дома, где для тебя созданы благоприятные условия», – приводит слова Гатти Marca.

Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча». Столько же наград выиграл Криштиану.

В чемпионате Испании-2019/20 Лео провел 5 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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