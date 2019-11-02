«Барселона» уступила «Леванте» в 12-м туре чемпионата Испании.

До перерыва все у каталонцев складывалось неплохо. Нелсон Семеду на 37-й минуте получил по ногам в чужой штрафной и заработал пенальти для «сине-гранатовых». К мячу подошел Лионель Месси, который хладнокровно расстрелял голкипера. Для Лео этот гол стал 500-м за «Барсу» левой ногой.

Но после перерыва дела пошли значительно хуже. На 61-й минуте защитники «блауграны» привезли после выноса со своей трети. «Леванте» перехватил мяч, Борха Майораль отправил его в центр штрафной, Хосе Моралес благоразумно пропустил скидку, и набежавший Хосе Кампанья щелкнул в цель.

Две минуты спустя Майораль получил мяч в контратаке от Кампаньи, развернулся и неотразимо пробил из-за штрафной, Марк-Андре Тер Штеген не выручил.

А еще через пять минут хозяева подали стандарт с правого фланга. Защита «Барселоны» справилась с первым кроссом, но из штрафной с лета пробил Неманья Радойя. После серии рикошетов мяч запрыгнул в ворота, Тер Штеген был дезориентирован.

На 75-й минуте Лионель Месси отыграл один гол. Он сам протащил атаку из середины поля, прошел через стеночку с Антуаном Гризманном к штрафной, внутри уже снова подхватил мяч после касания защитника и отправил удар в сетку. Но главный арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес посмотрел видеоповтор и заметил офсайд у Гризманна в момент паса Месси на француза.

1:3 – «Барселона» на выезде проиграла «Леванте».

Это третье поражение каталонцев в чемпионате после 0:1 от «Атлетика» в первом туре и 0:2 от «Гранады» в пятом.

После проигрыша «Барса» все равно осталась на первом месте в Примере – у нее 22 очка и перенесенное Класико с «Реалом» в запасе.

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