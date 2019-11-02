12-й тур чемпионата Испании-2019/20 стартовал с матча «Эспаньол» – «Валенсия». Но, как оказалось, настоящим открытием (и в прямом, и в переносном смысле) игрового дня стала другая валенсийская команда. «Леванте» уступал грозной «Барсе» со счетом 0:1, но оформил три гола за 7 минут во втором тайме и доказал несостоятельность дружины из бунтующей части Испании. Сегодняшняя оплошность каталонцев особо не удивляет – «Барса» проиграла на «Сьюдад де Валенсии» третий матч из четырех последних игр. По одной встрече в двух прошедших сезонах (матчи в чемпионате и Кубке) заканчивались успехом «Леванте» с минимальным преимуществом по счету и максимальным восторгом болельщиков.

В мае 2018-го немотивированный (взяли чемпионат) сине-гранатовый спорткар встретил еще более немотивированный (остались в Примере) сине-гранатовый легковой автомобиль. Итог: команды настреляли друг другу 9 мячей, по хет-трику оформили уже ушедшие Эммануэль Боатенг и Филиппе Коутиньо, а успех праздновали простые парни из Валенсии – 5:4 в пользу «лягушек».

В январе 2019 года клубы схлестнулись в 1/8 финала Кубка Короля, первый матч проходил на домашней арене «Леванте» и счет 2:1 ошарашил тогда многих. В числе авторов той победы был Майораль (сегодня он классно положил в угол с из-за штрафной), а единственный гол «Барсы» на счету... того же Коутиньо. Бразилец был спецом по голам каталонцев в ворота «Леванте» в гостях, без него подопечные Вальверде откровенно слили встречу во втором тайме.

Взгляните на бомбический гол Майораля в субботней игре:

Если же смотреть статистику в целом, то в 17 матчах на стадионе валенсийской команды сине-гранатовый гранд обыграл «лягушек» 8 раз, проиграв 5 встреч и сыграв в ничью в четырех играх. Для такой команды, как «Барса», схожие цифры вызывают удивление – «Леванте» дает бой каталонцам в половине встреч на домашней арене.

По всей видимости, «Барселона» создала себе очередное проклятье в виде поражений на «Сьюдад де Валенсия». Еще свежи в памяти воспоминания о невероятной серии из восьми матчей без побед «сине-гранатовых» на «Аноэте» – с 2007-го по 2016-й «Реал Сосьедад» был главной выездной угрозой для каталонцев. Сейчас, конечно, серия не длится несколько матчей кряду – в прошлом декабре «Леванте» просто и понятно слил чемпионам 0:5. Но с 2016 года каталонцам нигде не приходится так тяжело, как на стадионе скромной команды из Валенсии. С того самого 2016-го, когда завершилось легендарное проклятие «Барсы» в Сан-Себастьяне.

«Леванте» – «Барселона» – 3:1

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