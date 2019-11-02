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«Леванте» снова грохнул «Барсу» дома. Каталонцы напоролись на новое выездное проклятие

«Леванте» снова грохнул «Барсу» дома. Каталонцы напоролись на новое выездное проклятие
Александр Непраш

50 мин. назад

Валенсийцы идут по стопам «Реал Сосьедад».

12-й тур чемпионата Испании-2019/20 стартовал с матча «Эспаньол» – «Валенсия». Но, как оказалось, настоящим открытием (и в прямом, и в переносном смысле) игрового дня стала другая валенсийская команда. «Леванте» уступал грозной «Барсе» со счетом 0:1, но оформил три гола за 7 минут во втором тайме и доказал несостоятельность дружины из бунтующей части Испании. Сегодняшняя оплошность каталонцев особо не удивляет – «Барса» проиграла на «Сьюдад де Валенсии» третий матч из четырех последних игр. По одной встрече в двух прошедших сезонах (матчи в чемпионате и Кубке) заканчивались успехом «Леванте» с минимальным преимуществом по счету и максимальным восторгом болельщиков.

В мае 2018-го немотивированный (взяли чемпионат) сине-гранатовый спорткар встретил еще более немотивированный (остались в Примере) сине-гранатовый легковой автомобиль. Итог: команды настреляли друг другу 9 мячей, по хет-трику оформили уже ушедшие Эммануэль Боатенг и Филиппе Коутиньо, а успех праздновали простые парни из Валенсии – 5:4 в пользу «лягушек».

В январе 2019 года клубы схлестнулись в 1/8 финала Кубка Короля, первый матч проходил на домашней арене «Леванте» и счет 2:1 ошарашил тогда многих. В числе авторов той победы был Майораль (сегодня он классно положил в угол с из-за штрафной), а единственный гол «Барсы» на счету... того же Коутиньо. Бразилец был спецом по голам каталонцев в ворота «Леванте» в гостях, без него подопечные Вальверде откровенно слили встречу во втором тайме.

Взгляните на бомбический гол Майораля в субботней игре:

Если же смотреть статистику в целом, то в 17 матчах на стадионе валенсийской команды сине-гранатовый гранд обыграл «лягушек» 8 раз, проиграв 5 встреч и сыграв в ничью в четырех играх. Для такой команды, как «Барса», схожие цифры вызывают удивление – «Леванте» дает бой каталонцам в половине встреч на домашней арене.

По всей видимости, «Барселона» создала себе очередное проклятье в виде поражений на «Сьюдад де Валенсия». Еще свежи в памяти воспоминания о невероятной серии из восьми матчей без побед «сине-гранатовых» на «Аноэте» – с 2007-го по 2016-й «Реал Сосьедад» был главной выездной угрозой для каталонцев. Сейчас, конечно, серия не длится несколько матчей кряду – в прошлом декабре «Леванте» просто и понятно слил чемпионам 0:5. Но с 2016 года каталонцам нигде не приходится так тяжело, как на стадионе скромной команды из Валенсии. С того самого 2016-го, когда завершилось легендарное проклятие «Барсы» в Сан-Себастьяне.

«Леванте» – «Барселона» – 3:1

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